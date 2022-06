O sector da administração pública que mais tem visto crescer o seu orçamento e os recursos humanos ao seu dispor é o Serviço Nacional de Saúde.



Este ano, o orçamento de estado tem inscritos no Ministério da Saúde perto de 13.500 milhões de euros - seis vezes mais do que o país gasta, por exemplo, com a segurança interna ou a defesa nacional.









