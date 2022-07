O Congresso do PSD ocupou o espaço político-mediático do passado fim de semana e, finalmente, Luís Montenegro foi entronizado presidente do partido. A expectativa gerada pelo surgimento de um novo protagonista na linha da frente da política nacional e pelo inesperado caso político provocado pelo anúncio da nova localização para o novo aeroporto de Lisboa, dois dias antes do arranque da reunião magna dos social-democratas, não foi contudo suficiente para cativar as atenções dos portugueses.









