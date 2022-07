A tarde no Parlamento é hoje preenchida pelo debate sobre o Estado da Nação. Entre os amanhãs que cantam, que alguns cairão na tentação de entoar, e as nuvens negras com que outros não resistirão a carregar o céu, continua a vida de um povo que no mundo mais globalizado e interdependente de sempre conheceu nos últimos 14 anos três crises globais: a financeira, a pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia.









