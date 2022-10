Em mensagem à Assembleia da República, enviada no dia 12 de outubro, recorda o Presidente que é uma imposição constitucional legislar sobre os deveres, responsabilidades e incompatibilidades dos titulares de cargos políticos e que o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República entende que a lei em vigor, por um lado, não é suficientemente clara no que respeita ao conceito de contratação pública e, por outro, não é proporcional no que respeita às normas aplicáveis aos familiares dos políticos e altos funcionários.









