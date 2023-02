Nos anos 90, os acidentes rodoviários em Portugal matavam mais de 1000 pessoas todos os anos. Eram números aterradores que nos envergonhavam quando comparados com os de outros países com padrões de desenvolvimento semelhantes ao nosso. As campanhas de sensibilização dos condutores para uma condução cuidadosa ocupavam um papel central na ação política do Ministério da Administração Interna.









