A expectativa em relação às eleições espanholas era enorme. Mais do que o possível regresso da direita tradicional ao poder com a previsível vitória do PP, o que gerava euforia nuns e apreensão noutros era a fortíssima probabilidade de os votos do VOX serem necessários para formar uma maioria capaz de governar a Espanha e, assim, a extrema-direita subir ao poder em mais um país europeu.









Ver comentários