Cavaco Silva tem o bom hábito de escrever a contar a sua versão do que viveu. É bom que o faça; afinal, foi o político português que mais anos exerceu funções políticas de alto nível durante a nossa breve história democrática. Mas seria ainda melhor se o fizesse sem hipocrisias.



Até se compreende que quando vem contar o seu lado das histórias e ditar as suas lições seja veementemente apoiado e defendido por muitos daqueles que com ele partilharam pelo menos uma boa parte desses mais de 20 anos de exercício do poder como ministro das finanças, Presidente do PSD, Primeiro-Ministro e Presidente da República.









Ver comentários