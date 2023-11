A pior coisa que António Costa poderia fazer depois das buscas e detenções ontem feitas era enfiar a cabeça na areia. A gravidade das suspeitas e dos factos imputados aos círculos profissional e pessoal próximos do Primeiro-Ministro e sobre membros do governo é muito grande. Terão sido as conversas dessas pessoas próximas de António Costa e as alusões ao nome do Primeiro-Ministro que levaram a Procuradoria-Geral da República a ordenar a instauração de um inquérito autónomo no Supremo Tribunal de Justiça para análise dessas alusões.









