O PSD esperava um grande resultado eleitoral nas eleições regionais de outubro passado na Madeira. Ainda que com um pouco mais de legitimidade política do que o cuco, que põe os ovos em ninho alheio, Luís Montenegro e a cúpula do PSD mudaram-se de armas e bagagens para o Funchal com o objectivo de aparecer ao lado de Miguel Albuquerque e partilhar os louros da vitória que previam retumbante.









