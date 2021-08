A doutrina sueca

Ao ler na imprensa a história de vida de Pedro Pichardo ficamos a saber que é treinado pelo seu Pai, Jorge Pichardo. É com o Pai que Pedro se sente bem, apoiado no treino do corpo e do espírito. É com o Pai que Pedro salta, levita e voa mais de 18 metros. É com o Pai que Pedro resgata o ouro que muitos procuram e traz para Portugal, o país que escolheu e que o acolheu, um raro troféu olímpico que a todos nos alegra.O Instituto Nacional do Desporto de Cuba há de ter meia dúzia de justificações burocráticas e bem fundamentadas para explicar a razão pela qual o saltador campeão Pedro Pichardo não podia ser treinado pelo seu Pai mas sim pelo treinador escolhido pelas autoridades cubanas. Antes de Pedro, já Jorge tinha saltado para fora do goto das autoridades cubanas, ou pelo menos de um qualquer diligente membro da nomenclatura cubana com poder suficiente para o impedir de ser treinador.