O que mais me chamou a atenção nas imagens televisivas da noite de sábado no Largo do Rato foi a juventude das pessoas que foram saudar Pedro Nuno Santos pela sua eleição como Secretário-Geral do PS. Em contraste com as imagens de outros anos, de outras celebrações, de outros ajuntamentos de militantes e simpatizantes do PS, os cabelos brancos e cinzentos apareciam agora misturados com outras cores mais vivas e alegres, mais jovens.









