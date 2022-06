Há muitos anos que a construção do novo aeroporto de Lisboa faz correr rios de tinta. Avanços e recuos na decisão sobre a localização da infraestrutura têm marcado o passo da incapacidade do Estado em resolver um problema que todos reconhecem ser grave.



Em face da evidente urgência na resolução do estado de rutura do aeroporto de Lisboa, quando chegou ao Governo, em 2015, António Costa manteve a decisão de Passos Coelho de construir o novo aeroporto no Montijo.









