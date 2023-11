O estudo de opinião feito pela Intercampus durante a passada semana para o Correio da Manhã, a CMTV e o Jornal de Negócios, e que ontem foi publicada nestes três órgãos de comunicação social, dá razões para sorrir ao PS e aos dois candidatos à liderança dos socialistas, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro - de acordo com o estudo, se as eleições fossem agora, qualquer um dos candidatos à liderança do PS derrotaria o Presidente do PSD.









