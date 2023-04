Passando os olhos pela imprensa europeia, rapidamente nos apercebemos de que os problemas com acesso à habitação não são um exclusivo nacional; afinal, as taxas de juro dos empréstimos bancários sobem por todo o lado e a inflação ataca o poder de compra em todos os países europeus. No nosso país, contudo, sobretudo nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, a situação é mais complexa do que noutros países da Europa porque as casas são vendidas e arrendadas a preços semelhantes aos das grandes cidades europeias, mas os salários estão ainda bastante abaixo dos rendimentos dos habitantes dessas cidades.









