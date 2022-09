O acordo entre António Costa e Luís Montenegro em torno da metodologia a seguir na escolha do local para construção do novo aeroporto de Lisboa é uma boa notícia. Apesar de todos os anúncios "definitivos" sobre a localização daquela infra-estrutura feitos ao longo do último meio século, é a primeira vez que há um acordo sobre este assunto entre os dois grandes partidos que têm governado Portugal e cujo dissenso tem sido um dos principais responsáveis pelo impasse na construção do novo aeroporto.









