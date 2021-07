“Agora, (…) separamo-nos”

Agora, companheiro, separamo-nos (...) Descanse, repouse, serene, medite e leia.” Com estas palavras dirigidas a Vasco Gonçalves num momento agudo do PREC, Otelo Saraiva de Carvalho dá um golpe nas aspirações dos setores do MFA ligados ao PCP e contribui de modo decisivo, mesmo que involuntário, para que as forças moderadas viessem a sair vencedoras do verão quente de 75. Otelo Saraiva de Carvalho é uma figura incontornável da história contemporânea portuguesa.Concebeu o plano militar que deu origem ao golpe de estado de 25 de Abril de 1974 e comandou nesse dia as operações, que derrubaram a ditadura e deram início ao processo revolucionário que culminaria na aprovação da Constituição de 1976, na realização de eleições universais e livres, instalando em Portugal uma democracia parlamentar moderna de matriz ocidental. Mais tarde, na década de 80, a sua ação foi envolta em polémica e responsabilizado por graves atos, que sempre negou. A história fará o seu balanço, mas na hora em que parte, devemos lembrar sobretudo o seu papel determinante no derrube da ditadura e na fundação da nossa democracia.