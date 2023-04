Ontem, a sessão solene do 25 de Abril foi o palco escolhido pelo Presidente da Assembleia da República para lembrar o livro Eclesiastes do Antigo Testamento numa alusão clara à necessidade de respeitar os tempos e os ciclos democráticos, no que não pode deixar de ser entendido como um recado aos que têm alimentado a discussão sobre a possibilidade de uma dissolução da Assembleia da República.









Ver comentários