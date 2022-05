Sofrimento, medo e ilusão. Com o uso maciço destas três armas o Presidente da Rússia tem procurado condicionar e atenuar a determinação dos povos democráticos no apoio ao esforço de guerra ucraniano.



O sofrimento causado nas populações pela disrupção provocada nos mercados pela quebra dos fornecimentos de energia, alimentos e várias matérias-primas essenciais estava nas contas do ditador russo para levar as democracias ocidentais a arrastar os pés no apoio à Ucrânia e permitir uma rápida capitulação.









Ver comentários