Apesar do título da crónica, desengane-se quem pensa que o capitalismo morreu. Pelo contrário, está bem vivo e, graças às práticas neo-liberais, cada vez com mais saúde.



O capitalismo, originariamente assente na subjugação de todos os fatores de produção ao capital, sofreu após a segunda Guerra Mundial correções que foram equilibrando a relação entre os diferentes factores de produção, ao mesmo tempo que eram introduzidas as ideias da necessidade de redistribuição da riqueza e de que também as empresas e o capital têm uma função social.









