Carlos Costa, governador do Banco de Portugal de 2010 a 2020, queixa-se nas memórias que apresentou ontem ter sido pressionado pelo primeiro-ministro, António Costa, para favorecer Isabel dos Santos, permitindo a sua manutenção na administração do Banco BIC.



A acusação, prontamente desmentida pelo primeiro-ministro, é contraditória com as ações de António Costa num outro processo muito mais importante para a filha do antigo Presidente de Angola.









