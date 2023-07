Na semana passada, Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu (BCE), aproveitou a abertura do Fórum que aquele banco promove anualmente em Sintra para reafirmar que a inflação na zona euro é demasiado elevada e que se mantém o compromisso do Banco Central em repô-la nos 2%. O Conselho de Governadores do BCE já tinha dito em junho que sem “uma alteração substancial das perspetivas de inflação, o BCE voltará a aumentar as taxas em julho” e avisar que é “improvável” que o fim do ciclo de aumento de juros esteja para “um futuro próximo”.









