Costa ganha a Rio

António Costa foi melhor do que Rui Rio. Como nos debates que decorreram nos últimos dias, António Costa foi sólido, equilibrado e sensato. Rui Rio, por seu lado, mostrou-se agitado e volátil, incapaz de justificar as contradições de muitas das suas posições políticas.Por isso, para a decisão fundamental destas eleições, quem reúne melhores condições para ser o próximo Primeiro-Ministro, Costa consolidou a vantagem que tinha evidenciado sobre Rio ao longo dos debates da passada semana com os outros responsáveis partidários.