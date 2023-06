Tenho dificuldade em perceber o que pretende o Presidente da República. Não me surpreende a frequência com que fala. A isso já nos habituou desde o início do seu primeiro mandato; de então para cá, omnipresente, Marcelo Rebelo de Sousa tem feito uma notável exibição de resistência física e intelectual, parecendo não ter um dia de descanso no comentário aos mais variados acontecimentos da vida nacional, uns mais outros menos relevantes.









