Temos uma pequeníssima janela de oportunidade” para vencer a guerra, disse o Presidente da Ucrânia em entrevista concedida na passada semana a Anne Applebaum e Jeffrey Goldberg e que deu origem a uma importante peça jornalística intitulada - “Liberation Without Victory” - publicada no passado dia 15 de abril, na revista The Atlantic.









