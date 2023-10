O Conceito Estratégico de Defesa Nacional é o diploma legal que define as prioridades do Estado em matéria de defesa, de acordo com o interesse nacional. O Conceito em vigor foi aprovado em 2013 e, apesar de os interesses nacionais se manterem estáveis, nestes 10 anos, os riscos e as ameaças sobre a segurança mundial aumentaram muito.









Ver comentários