Durante o Cavaquismo, a Festa do Pontal no calçadão de Quarteira marcava o regresso de férias do PSD, mas sobretudo o regresso da política ao topo das atenções dos jornais, rádios e televisões. O Pontal era invariavelmente um dos momentos políticos mais importantes de cada ano, que juntava milhares de pessoas e afirmava o PSD como um partido popular capaz de dizer aos portugueses o que queria.









