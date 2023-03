Com a liberdade e o arrojo oratório típicos da política inglesa, Nancy Astor prometeu a Churchill que se fosse sua mulher lhe daria a beber um copo com veneno. Com a mesma liberdade, ainda maior arrojo e requintada ironia, Winston respondeu: "se eu fosse seu marido, bebê-lo-ia até ao fim".



O mais desatento observador já terá notado que António Costa antes de concretizar medidas mais controversas gosta de lhes testar as reações políticas.









