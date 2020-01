Especulação Imobiliária

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É tranquilizador saber que há uma entidade independente a garantir, tanto quanto possível, o uso do dinheiro público de acordo com regras de legalidade e transparência.O Tribunal de Contas (TC) não pode, porém, fechar-se numa torre de marfim, alheio aos problemas do país, imune a qualquer consequência da demora e insensível aos prejuízos que a natureza de algumas das suas decisões e o passar do tempo agravam ... < br />