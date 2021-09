Subitamente, o espaço político foi ocupado pelo tema da sucessão das lideranças do PS e do PSD. As razões para os dois partidos partilharem o mesmo tema no mesmo momento são, no entanto, diametralmente opostas. No caso do PS, a discussão tem origem no êxito político da liderança de António Costa. No PSD, a discussão nasce do desastre que tem sido a presidência de Rui Rio.