Os deputados não são flores de cheiro!” Volta e meia lembro-me desta afirmação que me contam ter sido feita por Almeida Santos quando presidia à Assembleia da República e um deputado lhe pediu a palavra para defender a honra. Queria certamente Almeida Santos dificultar o uso abusivo da figura regimental da defesa da honra - usada frequentemente como truque para prolongar tempos de intervenção -, mas também deixar claro que para ofender a honra de um deputado seria preciso um pouco mais do que a afirmação de divergências, ainda que com recurso linguagem agressiva.









