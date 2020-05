Igreja XXI, Sindicalismo XIX

Chovia copiosamente em Roma, naquele final de tarde de sexta-feira, 27 de março passado, quando um homem todo vestido de branco se dirigia sozinho ao adro da Basílica de São Pedro. A luz ténue do cair do dia salientava a solenidade da ocasião em que o Papa Francisco presidiu àquele "Momento Extraordinário de Oração em Tempo de Epidemia", assim lhe chamou o Vaticano.



As palavras ditas ecoaram para além do mundo cató...

