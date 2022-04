São poucas as diferenças entre o Programa de Governo que será esta quinta-feira apresentado e discutido na Assembleia da República e o Programa que o PS apresentou nas eleições. Uma das alterações introduzidas é, contudo, carregada de significado: a meta de despesa com a defesa nacional, que estava inscrita no programa eleitoral abaixo dos compromissos assumidos em 2014 na Cimeira da Gales da NATO, aparece agora reafirmada no Programa de Governo “em linha com as decisões assumidas pelos Estados-membros” no âmbito daquela organização.









Ver comentários