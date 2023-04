Lula está errado

Milhões de eleitores e de eleitos nos planos nacional, federal e local dão todos os dias vida e cor a uma das maiores e mais vibrantes democracias do mundo: o Brasil. Ainda assim, se a destituição de Dilma Rousseff em 2016 já tinha mostrado que dentro das regras e das leis era possível subverter os resultados do jogo democrático, as eleições presidenciais brasileiras de 2022 provaram que o perigo está sempre à espreita e, desta vez fora das regras e das leis, apoiantes do candidato perdedor e antigo presidente, Jair Bolsonaro, tentaram, contra a vontade do povo brasileiro, impedir que o vitorioso Lula da Silva recebesse a faixa presidencial.









Ver comentários