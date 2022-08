Foi um pleno. Os partidos da direita, PSD, CHEGA e IL, reagiram em uníssono, num coro afinado e indignado com a resposta do Primeiro-Ministro às ameaças pouco veladas de aumentos brutais e imediatos do preço da electricidade feitas pelo presidente da empresa de energia Endesa. No seu comentário semanal na SIC, Marques Mendes deu exemplos de anteriores intervenções de António Costa e acrescentou que o Primeiro-Ministro "sempre gostou de atacar grandes empresas".









