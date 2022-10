Lisboa é a capital europeia mais distante de Kiev. Ainda assim, Portugal respondeu positivamente ao apelo do governo ucraniano e tem acompanhado de modo significativo as restantes democracias ocidentais no apoio ao esforço de guerra da Ucrânia.



O apoio do estado português tem sido prosseguido com discrição, fora, designadamente, de um desejável acompanhamento político-parlamentar.









