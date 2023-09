Não era verdade ontem, não é hoje nem será amanhã

Por certo assente em estudos eleitorais merecedores da sua confiança, Miguel Albuquerque, o Presidente do PSD/Madeira novamente candidato a Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira, deixou claro durante a campanha eleitoral que na falta de maioria absoluta não formaria Governo. Contagiado por tanto entusiasmo e determinação, Luís Montenegro e a direção nacional do PSD mudaram-se de armas e bagagens para o Funchal, onde, nas bem-humoradas palavras de Carlos César, Presidente do PS, “montaram acampamento”.









