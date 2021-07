Não há país que resista

O senhor A.B. é um empresário asiático com negócios em diversos países europeus. Depois de uma visita do Primeiro-Ministro português ao seu país e em resposta aos desafios aí lançados por António Costa, o senhor A.B. convenceu-se a desenvolver os seus negócios também em Portugal. Iniciados os processos de licenciamento dos seus produtos, o senhor A.B. julgou adequado pedir uma reunião aos responsáveis dos serviços públicos que tratam dos seus assuntos. Queria conhecer os interlocutores e perceber o que as autoridades nacionais pensavam para ele próprio avaliar melhor as perspectivas de evolução dos negócios.Marcada para ontem, dia 27 de julho, o Senhor A.B. lá organizou a sua deslocação a Portugal em função da data definida pela administração pública portuguesa. O facto de o Senhor A.B. vir do oriente longínquo para a dita reunião não sensibilizou os dirigentes da direcção-geral em causa e no passado dia 16 o representante legal do Senhor A.B. recebeu uma comunicação a mandar a reunião para depois do "período de férias" e como "não lhes era possível antecipar a disponibilidade com tanta antecedência" sugeriram voltar a falar no início de setembro para combinar nova data.