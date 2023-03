Nós e a América

É hoje muito evidente que os países europeus não investem o suficiente em defesa - se o auxílio à Ucrânia, ainda que determinado, parece pouco e demorado não é por falta de vontade, é por falta de capacidade.



Debaixo do conforto protetor do chapéu de chuva americano, as últimas décadas permitiram aos países europeus construírem sociedades de bem-estar muito avançadas, com elevados níveis de liberdade, segurança, educação, saúde, proteção laboral e social, infraestruturas de altíssima qualidade e oferta cultural de grande variedade.









