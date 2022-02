Em 2010, tinham passado apenas dois anos sobre a ocupação pelos russos da Abecásia e da Ossétia do Sul, praticamente um quarto do território da Geórgia, e a NATO aprovava o seu atual Conceito Estratégico, onde a China é ignorada e se advoga uma parceria estratégica com a Rússia para criação de um espaço comum de paz, estabilidade e segurança.