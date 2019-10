O desvio de competências

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A figura paternal do Chefe, que o Estado Novo alimentou durante décadas, persiste ainda hoje em muitas cabeças que, perante qualquer falha ou dificuldade, imediatamente se viram para o Estado como a única entidade responsável, a quem teria cabido evitar o problema e corrigir a falta.É essa mentalidade que explica as palavras do antigo Bastonário da Ordem Médicos, José Manuel Silva, agora Presidente do Conselho Superior daquela Ordem,... < br />