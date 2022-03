"As coisas não estão a acontecer tão depressa quanto tínhamos previsto”. A tradução pode não ser literal, mas é este o sentido das palavras atribuídas a Victor Zolotov, o general chefe da Guarda Nacional Russa e membro do Conselho de Segurança de Vladimir Putin. É uma afirmação que não coincide com a linha oficial do Kremlin, mas parece encontrar respaldo no que diz a administração americana e no que ouvimos aos repórteres de guerra.