Ao ganhar as eleições com um programa de continuidade, que se traduziu inclusivamente na re-apresentação do orçamento do Estado que tinha sido chumbado meses antes e levado à antecipação de eleições, o governo nunca foi visto como novo e não gozou do habitual estado de graça, o que torna as coisas particularmente difíceis quando vamos no terceiro ano consecutivo de crises, primeiro a pandemia e agora a guerra na Ucrânia, ambas com fortes impactos negativos nas vidas das pessoas.









