O Orçamento começa a mexer

Ficámos a saber nas últimas semanas que, mais uma vez, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública foi condenada a pagar 850 mil euros relativos a certificados de aforro, de cuja existência os herdeiros só tiveram conhecimento 16 anos depois da morte dos titulares dos certificados.As Finanças sabem tudo das nossas vidas patrimoniais e no momento da morte batem à porta logo a seguir à agência funerária, mas fazem segredo do dinheiro que lhes emprestaram na esperança de com o passar do tempo não ser reclamado e engordar os cofres públicos.