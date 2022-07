Mais de 300 milhões de euros de dinheiro dos contribuintes foi o que Portugal investiu em 2021 na prevenção e combate aos fogos. Adicionemos os astronómicos, e nem sempre contabilizáveis, prejuízos humanos e materiais provocados pelos incêndios e temos a percepção do sofrimento e do que deixamos por fazer em escolas e hospitais, no desenvolvimento cultural e desportivo, na melhoria de infra-estruturas ou na modernização e agilização da administração pública.









