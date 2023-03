Na sequência da notícia da véspera de Natal em que o Correio da Manhã revelou que a TAP tinha pago meio milhão de euros para exonerar uma administradora, caíram os membros do Governo que tinham concordado com o pagamento da indemnização milionária.



Na sequência de uma avaliação feita pela Inspeção-Geral de Finanças que considerou aquela indemnização ilegal, o Governo veio esta semana exonerar o Presidente do Conselho de Administração e a Presidente da Comissão Executiva da companhia aérea, tendo ainda determinado a devolução à TAP da indemnização paga ilegalmente e remetido o caso para apreciação pelo Tribunal de Contas de eventuais infrações financeiras.









Ver comentários