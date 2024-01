No Congresso Nacional que o consagrou como Secretário-Geral e candidato a Primeiro-Ministro do PS nas próximas eleições, Pedro Nuno Santos demonstrou nos discursos que fez no sábado e no domingo que tem consigo um partido unido e renovado, a vontade de assumir os progressos económicos e sociais do país, mas também a capacidade de perceber o que correu mal nos anos de governo do PS.









