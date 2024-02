O Chega nasceu dentro do PSD e cresce graças ao PSD. A André Ventura juntaram-se muitos outros militantes do PSD e, sem surpresa, vimos dirigentes, deputados e antigos deputados a passarem de um partido para o outro.



Por outro lado, os mais atentos terão reparado que, na Assembleia da República, de entre os deputados do PSD, apenas um, André Coelho Lima, se destacou por enfrentar com firmeza o Chega, tendo algumas das suas intervenções recebido aplausos de deputados de outros partidos.









