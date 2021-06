As manifestações fazem parte da nossa normalidade democrática. A normalidade está de tal forma interiorizada e a frequência com que ocorrem é tão grande que recebem por parte da administração um tratamento burocrático, banal e displicente. Tão banal e displicente que, em violação grave da lei e do bom senso, os serviços da Câmara de Lisboa facultaram informação pessoal sobre ...