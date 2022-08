Há muitos anos que as coisas não andam bem na Saúde e os ministros não aquecem o lugar. Se a memória não me atraiçoa, Marta Temido tem a medalha de bronze no pódio da duração dos mandatos como Ministra da Saúde. À sua frente, apenas Leonor Beleza e Paulo Macedo; este último, curiosamente, como o Correio da Manhã ontem mostrava nos gráficos da página sete, o responsável que mais reduziu orçamentos e recursos humanos.









