Numa antecipação institucional inédita e arriscada, o Presidente da República deixou claro que o chumbo do orçamento levaria à dissolução do parlamento e à consequente convocação de eleições. Quem votou contra o orçamento, fê-lo com a consciência desse desfecho.Sem necessidade de justificações, o PSD anunciou o seu voto contra, mesmo antes de o conteúdo da proposta orçamental ser conhecida.